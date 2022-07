Sekundenschlaf: Auto prallte in Absam gegen Linienbus

Absam – Freitagfrüh kam es auf der Gnadenwalder Straße (L225) in Absam zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war kurz vor 7 Uhr mit dem Auto in Richtung Norden unterwegs und dürfte dabei laut ersten Erkenntnissen hinterm Steuer eingenickt sein. Das Auto prallte gegen einen entgegenkommenden Linienbus, in dem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden.