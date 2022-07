In Klinik geflogen: 86-Jähriger in Obsteig von eigenem Motorkarren überrollt

Obsteig – Am Donnerstagvormittag ist in Obsteig ein Mann verletzt worden. Der 86-Jährige wollte seinen Motorkarren auf seinem Privatgrundstück rückwärts einparken. Er stand neben der Knicklenkung des Einachsschleppers, nicht auf dem dafür vorgesehenen Sitz. Er betätigte das Handgas, stellte jedoch den Gashebel zu stark ein. Der Motorkarren setzte in schnellem Tempo zurück. Als der Mann versuchte, den Gashebel zu korrigieren, stürzte er und wurde vom Motorkarren überrollt.