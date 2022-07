Causa Lewandowski bei Bayern drei Tage vor US-Trip ungelöst

Der 33-jährige Lewandowski erschien zwar trotz seines Wechselwunsches zum FC Barcelona auch am Freitag zu Bayerns Teamtraining, hofft aber Medienberichten zufolge auf eine Einigung beider Vereine noch vor Beginn der Münchner USA-Reise am Montag. Ob der Pole bei der Teampräsentation am Samstag in der Allianz Arena mit dabei sein wird, war am Freitag unklar.