Auto und Radfahrer kollidierten bei Kreisverkehr in Ebbs

Ebbs – In Ebbs wurde am Donnerstag ein Rennradfahrer bei der Kollision mit einem Auto verletzt. Gegen 17.45 Uhr war der 30-Jährige auf der Wildbichler Straße in Richtung Kufstein unterwegs. Eine 51-Jährige mit ihrem Pkw fuhr zeitgleich ebenfalls in diese Richtung. Auf Höhe des Kreisverkehrs kam es zum Zusammenstoß der beiden.