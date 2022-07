Fügen bot großen Bullen die Stirn: 3:0-Sieg für Salzburg im Finish

Die Fügener um die Innenverteidiger Sebastian Siller-Gager (l.) warfen sich vor 1500 Fans wie hier gegen Fernando in jeden Salzburger Schuss.

Zell am Ziller – Nach dem Ehrenanstoß der beiden Zillertaler Olympiasieger Leonhard Stock und Stephan Eberharter hatte der SV Fügen am Freitag im ersten Durchgang gegen Österreichs Bundesliga-Serienmeister (fast) alles, was man als krasser Außenseiter braucht: