Regierungskrise in Italien: Sozialdemokraten für Verbleib Draghis

Entscheidend ist für Draghi der kommende Mittwoch. An diesem Tag wird er vor dem Parlament über die jüngsten politischen Entwicklungen berichten. Bis dahin sollte klar sein, wer ihn weiterhin unterstützen wird und wer nicht. Die oppositionelle Rechtspartei Fratelli d'Italia fordert sofortige Neuwahlen. Auch die rechte Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Forza Italia – die anders als die Fratelli d'́Italia in der Regierung vertreten sind – sind nicht gegen Neuwahlen im Oktober, sie könnten jedoch Draghi weiter unterstützen.

Italiens große Mitte-Rechts-Parteien sehen ebenfalls kaum Chancen für eine weitere Zusammenarbeit mit der Fünf-Sterne-Bewegung. "Nach dem, was passiert ist, will Mitte-Rechts Klarheit und nimmt zur Kenntnis, dass es nicht mehr möglich ist, auf die Fünf-Sterne-Bewegung zu zählen", hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung von Matteo Salvinis rechter Lega und Silvio Berlusconis konservativer Forza Italia.