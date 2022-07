Demente 87-Jährige aus Axams abgängig, Hinweise erbeten

Axams – Eine 87-jährige an Demenz erkrankte Axamerin ist seit Freitag von ihrer Wohnadresse abgängig, berichtet die Polizei. Einem Zeugen zufolge könnte die Frau am Vormittag in Axams in einen Postbus eingestiegen sein und diesen am Hauptbahnhof in Innsbruck wieder verlassen haben.