Forst brachte die WSG bei Ostligist Neusiedl ins Trockene

So wie 2016 musste die WSG Tirol gegen den SC Neusiedl in die Verlängerung. Am Ende hieß der Retter Justin Forst.

Neusiedl – Nein, ein Sturmlauf der WSG Tirol war es am Freitag nicht in Durchgang eins bei Ostligist SC Neusiedl. So einer war aber – mit Blick auf die ungeschriebenen Gesetze des Cup-Bewerbs – auch nicht zu erwarten. Die WSG hatte zwar mehr von Ball und Spiel, ließ aber den Zug nach vorne vermissen: Am gefährlichsten wurde es noch durch Lautaro Rinaldi, der kurz vor der Halbzeit das 0:1 auf dem Fuß hatte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.