1,5 Milliarden Euro mehr: 2021 Rekord bei Tiroler Exporten

Wien – Tirols Wirtschaft darf sich für das vergangene Jahr über eine Rekordsumme bei den Warenexporten freuen. „Mit einem Exportvolumen von über 14,6 Mrd. Euro konnten wir unser Rekordergebnis von 13,1 Mrd. Euro aus dem Jahr 2019 um ganze 1,5 Mrd. Euro übertrumpfen“, betont Wirtschaftslandesrat Anton Mattle. Im Vergleich zu 2020 entspreche dies einem Plus von 12,5 Prozent. Dabei ist die EU nach wie vor die wichtigste Exportregion für Tirol. Die Exportbilanz für alle EU-Staaten beträgt rund 9,4 Mrd. Euro, im Vergleich zum Vorjahr lässt sich ein Zuwachs von 13,8 Prozent verzeichnen. Doch auch außerhalb von Europa nimmt die Nachfrage nach Produkten aus Tirol zu: So gibt es beispielsweise ein Plus von 21 Prozent, von 919 Mio. auf 1,1 Mrd. Euro, an Exporten nach Asien. Gestiegen sind zudem die Exporte nach Nordamerika, nämlich um 22,3 Prozent, von 671 Mio. auf 821 Mio. Euro. „Diese Zahlen zeigen, dass Produkte aus Tirol nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt gefragt sind“, betont Tirols WK-Präsident Christoph Walser.