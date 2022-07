"Klangspuren Kids Lab" in Schwaz: Hören, wie Wind und Regen klingen

Schwaz – Eigentlich hatte sich Sebastian das ja anders vorgestellt. Der neunjährige Schüler aus Kolsass spielt seit zwei Jahren Saxophon. Und als er erfuhr, dass das Team der Klangspuren für Kinder eine Ferienwoche veranstaltet, bei der die Gruppe ein eigenes Lied kreiert und aufführt, war er Feuer und Flamme. „Ich dachte, hier spielen alle ein Instrument“, sagt er. Auch Nahla (11) aus Pillberg, die mit ihrer Freundin Frieda (10) im Mathoi-Garten in Schwaz mit von der Partie ist, hatte andere Vorstellungen von dem, was sie hier erwarten würde. „Ich dachte, dass wir hier mehr singen“, sagt sie.

Wie klingt Wind? Wie hört sich prasselnder Regen an? Inmitten einer großen Auswahl von Klangkörpern und Instrumenten suchen die 13 teilnehmenden Kinder unter der Leitung von Daniela Höller und Vanessa Gigele nach einer Antwort mit Tönen. Mal dynamisch laut, mal zart und leise, mal schnell, mal langsam. Einige mit, andere ohne musikalische Vorkenntnisse. „Ausgehend vom ‚Recycling-Concerto‘ des Komponisten Gregor Mayrhofer, das bei den Klangspuren am 21. September aufgeführt wird, kam mir die Idee, unsere Kinder-Freizeitwoche unter das Thema Umweltschutz zu stellen“, sagt Klangspuren-GF Maria Salchner. Auch eine Sammlung dessen, was die Kinder an Müll auf Straßen im Stadtzentrum fanden, ist aufgehängt an einem Baum und einer Wäscheleine im Mathoi-Garten zu sehen. Dort präsentierten sich die jungen Künstler auch der Öffentlichkeit.