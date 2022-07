Landecker „Wochentoaler“ als Erfolg: „Wir wollen den Rückenwind nützen“

Landeck – Um 20 Uhr ging dem ersten Stand das Bier aus, vor den Theken standen die Leute Schlange. So mancher wurde vom Erfolg des Landecker „Wochentoalers“ diese Woche überrascht. Zum ersten Mal verwandelte sich die Malserstraße am Mittwochabend in eine Fußgängerzone mit kulinarischen Angeboten und Livemusik. Von vielen guten Rückmeldungen schwärmte Organisator und Talkesselmanager Florian Schweiger gestern. „Wir sind voll zufrieden“, betont er. Dank der tollen Resonanz will man den Wochentoaler nun im Zweiwochenrhythmus – bis zur Einkaufsnacht im August – wiederholen, betont er. „Wir wollen den Rückenwind jetzt mitnehmen“, so Schweiger, der heuer noch weitere Veranstaltungen zur Belebung der Landecker Innenstadt plant.