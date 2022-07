Erst Flieger in Langkampfen, dann Moped gestohlen: Verdächtiger gefasst

Langkampfen, Sterzing – Jener Mann, der am Mittwoch am Flugplatz Langkampfen versucht haben soll, zwei Kleinflugzeuge in Betrieb zu nehmen, dürfte gestern in Sterzing gefasst worden sein. Während die Tiroler Polizei eine Festnahme in dem Fall zunächst nicht bestätigen wollte, bestätigte die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern Nachmittag die Festnahme eines Verdächtigen in Italien, der im Zusammenhang mit dem Vorfall in Langkampfen stehen könnte. Der Mann sei allerdings wegen eines anderen Deliktes – nämlich wegen des Diebstahls eines Mopeds ins Visier der italienischen Polizei geraten und verhaftet worden.