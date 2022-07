Dölsacher Bürgermeister Mayerl sieht dritter Periode im Landtag entgegen

Dölsach, Innsbruck – Seit 2013 ist der Osttiroler Martin Mayerl ÖVP-Abgeordneter zum Tiroler Landtag. Seinen zwei Amtszeiten könnte eine dritte folgen, denn Mayerl ist wieder Spitzenkandidat. Die Landtagswahlen finden am 25. September statt. Wenn die ÖVP in Osttirol nicht ganz schlecht abschneidet, ist dem Erstgereihten im Bezirk ein Mandat sicher.

So weit die Bezirksliste – auf der Landesliste sind noch Fragen offen. Zurzeit hat die ÖVP 17 der insgesamt 36 Mandate im Tiroler Landtag. Ob das auch nach dem 25. September so bleibt, daran zweifeln die meisten. Umso begehrter sind also Plätze möglichst weit vorne. Aus dem Bezirk Lienz ist unter anderem Markus Stotter für die Landesliste vorgeschlagen. Als Mattles Stellvertreter sollte er Chancen auf eine vorteilhafte Reihung haben. Der Osttiroler Hermann Kuenz, der zuletzt über die Landesliste sein Mandat holte, tritt nicht mehr an.