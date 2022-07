Videoinstallation "ATEM" bei Festspielen Erl: Ein filmischer „Parsifal“

Neuester Streich: „ATEM“, ein Auftragswerk, das sich locker assoziativ mit dem „Parsifal“ beschäftigt. Im Graben des Erler Festspielhauses sitzen knapp 80 Musikerinnen und Musiker, am Pult steht Beomseok Yi – und lässt uns knapp anderthalb Stunden lang eintauchen in die kosmischen Klangwelten des Bühnenweihfestspiels.

Man kann diese Geschichte in Wagners abstrakten Schwarz-Weiß-Videos erkennen, muss es aber nicht. Sich einzulassen auf das vorzüglich spielende Festspielorchester und die Bildwelten als Assoziationsangebot zu nehmen, genügt völlig. Antoine Wagner liebt vor allem Symmetrien, sei es etwa als in der Natur abgefilmte Gesteinsformen oder als digital erstelltes Material. Oft sieht man fraktale Strukturen, manchmal erinnert das Ganze an einen Rorschach-Test. Gesichter in Stein, Baum und Borke schauen einen an, schrundig-schattige Körperformen (ver-)wandeln sich rasch, mehrfach denkt man Anselm Kiefer, wenn da zum Beispiel eine Art Klettersteig (oder Himmelsleiter?) im Geröll hängt.