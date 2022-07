Ein Wochenende mit einem doppelten Jubiläum

Ehrwald – Rund 3750 Läuferinnen und Läufer, 56 Nationen, 36 Aussteller, fünf Wettbewerbe und fünf – darunter auch Ehrwald und Leutasch in Tirol – Startorte, die zehnte Ausgabe des Salomon Zugspitze Ultratrails spielt am Wochenende wieder alle Stückerln. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause und der jüngsten Verlegung aufgrund des G7-Gipfels auf Schloss Elmau ist es endlich wieder so weit. Die zentrale Event-Location ist Garmisch-Partenkirchen, gestartet wird beim grenzüberschreitenden Lauf aber auch in Tirol: Der Supertrail, der über 68 Kilometer (2800 Höhenmeter) führt, startet heute um 9 Uhr in Ehrwald, der Basetrail XL (50 km/1660 Hm) nimmt um 9 Uhr in Leutasch/Weidach seinen Anfang. Außerdem gibt’s den Supertrail XL (82 km/3680 Hm/ab 8 in Grainau) und den Basetrail (24 km/610 Hm (ab 8 Mittenwald). Um 19 Uhr werden die ersten „Finisher“, darunter auch zahlreiche Tiroler, erwartet.