Brand in Bibione: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Bibione – In einem bewaldeten Randgebiet in der Badeortschaft Bibione bei Venedig ist am Freitagnachmittag ein großes Feuer ausgebrochen. Die Flammen konzentrierten sich auf einem Gelände mit viel Gestrüpp. Der Rauch stieg hoch in den Himmel auf und war nicht nur in Bibione, sondern auch in den Badeortschaften Caorle und Lignano Sabbiadoro zu sehen. Urlauber verfolgten die Löscharbeiten vom Strand aus.