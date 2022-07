Sekundenschlaf: Auto prallte auf Felbertauernstraße gegen Mauer

Matrei in Osttirol – Drei Personen wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall in Matrei in Osttirol verletzt. Ein 32-jähriger Franzose war gegen 3.15 Uhr auf der Felbertauernstraße in Richtung Mittersill unterwegs. Mit im Auto waren seine 27-jährige Lebensgefährtin und ihr gemeinsamer Sohn (3).