Vier Männer von Wiener Berufsfeuerwehr aus versperrtem Auto befreit

Wien – Die Berufsfeuerwehr hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Brigittenau vier Männer aus der Slowakei aus einem Auto befreit, in das sie ein Landsmann eingesperrt haben soll. Ein Passant hatte die Männer im Alter von 20, 24, 33 und 42 Jahren in einem Pkw um Hilfe rufend wahrgenommen. Er verständigte die Polizei. Die Männer bekamen offensichtlich kaum mehr Luft. Einsatzkräfte der Feuerwehr schlugen schließlich eine Scheibe ein und holten sie ins Freie.