Alkolenker landete in Brixlegg mit Fahrzeug in Garten

Brixlegg – Ein 51-jähriger Autofahrer war am Freitag gegen 22.50 Uhr auf der L5 in Brixlegg Richtung Reith im Alpbachtal unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Pole über den rechten Fahrbahnrand hinaus, prallte dort gegen einen Randstein und rollte anschließend über eine Strecke von circa 80 Metern rückwärts gegen den Gartenzaun eines Hauses.