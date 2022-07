Paragleiterabsturz in Kössen endete an Liftstütze, Pilot unverletzt

Kössen – Glück im Unglück hatte am Samstag ein 37-Jähriger beim Absturz mit seinem Gleitschirm in Kössen: Der Schirm des Mannes klappte laut Polizei nach dem Start vom Unterberghorn in einer Höhe von mehreren Hundert Metern auf der linken Seite ein und stürzte spiralförmig in die Tiefe, wobei sich die Leinen ineinander verfingen.