Radfahrer sahen Bär auf Forstweg in Langkampfen

In diesem Bereich des Forstwegs wurde der Bär von den Radfahrern gesichtet.

Langkampfen – Zum Glück kam niemand zu Schaden. Aber der Schreck war sicherlich groß. Drei Radfahrer hatten am Samstagnachmittag auf einem Forstweg in Langkampfen einen Bären gesichtet. Die Sportler informierten sofort die Behörden.

In Langkampfen wurde bereits nachgewiesen, dass ein Bär für mehrere Schafsrisse verantwortlich ist. Ob es sich um den Bären handelt, den die Radfahrer gesehen haben, ist unklar. Ein Bär war am 14. Juni von einer Wildkamera fotografiert worden.

Der Forstweg, auf dem die Radfahrer den Bären gesehen haben, trägt sinnigerweise den Namen „Bärenbad“. Das Land Tirol bittet die Bevölkerung, bei Sichtungen großer Beutegreifer ein Formular auszufüllen und dieses dann an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft oder per Mail an monitoring.beutegreifer@tirol.gv.at zu schicken. Wie man sich im Falle einer Bärenbegegnung verhält, kann man HIER nachlesen.