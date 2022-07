1:9 gegen den LASK: Schwaz aus süßen Träumen gerissen

Schwaz – Wie die Schwazer Neuerwerbung Christian Auer die Nacht von Freitag auf Samstag verbracht hat, ist nicht überliefert. Aber wohl wagte es der Torschützenkönig der abgelaufenen Landesliga-West-Saison (im Absam-Trikot) erst gar nicht, von solch einem Pflichtspieleinstand zu träumen. Es hatte in der Schwazer Silberstadtarena noch gar nicht jeder der 600 Zuschauer Platz genommen, als der 24-Jährige in der 1. Runde des ÖFB-Cups gegen den Fußball-Bundesligisten LASK nach Stanglpass von Michael Knoflach die Führung besorgte. Per erstem Ballkontakt in einem Pflichtspiel für den Regionalliga-West-Meister.