13:31 gegen Danube Dragons: Märchen für Telfs Patriots ohne Happy End

Im Grunddurchgang hatte man die Dragons noch fordern und bis an den Rand einer Niederlage bringen können. Am Samstag zahlten die Play-off-Neulinge aus Tirol in Wien-Floridsdorf Lehrgeld: Gleich bei der ersten Angriffsserie wurde Quarterback Aaron Ellis sogar zweimal gesackt, während die Gastgeber ihren ersten Angriff indes mit einem Touchdown krönten. In derselben Tonart ging es weiter: Punter David Ladner bekam einen Snap nicht zu fassen, die Folge war ein Turnover – und der nächste Touchdown der Hausherren. 0:14 nach zwei Angriffen, und das im AFL-Halbfinale – Patriots-Coach Nick Kleinhansl, der seine Mannen vom Dach der Kabine aus coachte, konnte das nicht gefallen.