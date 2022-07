Silvrettarun 3000: Tschechen jubeln im Paznaun

Ischgl, Galtür – „Ahoj!“ hieß es am Samstag im Paznaun. Bei der 10. Jubiläumsauflage des Silvrettarun 3000 dominierten die Läufer aus Tschechien und grüßten freundlich vom Podest. Über die Marathondistanz mit dem Höhepunkt Kronenjoch (2974 Meter) siegte bei den Herren Thomas Hudec vor Landsmann David Peliek und dem Mathoner Lokalmatador Martin Mattle. Bei den Damen feierte Tereza Kubickova ihren ersten Sieg vor den beiden Vorarlbergerinnen Johanna Eppler und Sandra Stroppa.

Für die Favoritin und sechsfache Siegerin Katharina Zipser aus Innsbruck war das Rennen bereits nach rund fünf Kilometern in Richtung Fimba-Tal zu Ende. Eine Wadenentzündung zwang sie zur vorzeitigen Aufgabe. „Das hätte keinen Sinn gemacht, weitere 35 Kilometer zu laufen. Bei allen zehn Events am Start, aber heuer das erste Mal nicht im Ziel“, sagte die Innsbruckerin (SK Rückenwind). Lokalmatador Martin Mattle muss weiter auf seinen Sieg auf der Hard-Distanz warten. Bis zur Jamtalhütte lag er vorne, ehe er die beiden Tschechen ziehen lassen musste und am Podest landete.