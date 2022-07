Ermacora/Pristauz in Portugal im Halbfinale

Beim Beachvolleyball-Challenger in Espinho siegten Ermacora/Pristauz im Viertelvinale gegen die Ukrainer Popov/Reznik.

Espinho – Nach durchwachsenen Leistungen zu Beginn des Turniers drehten Tirols Beachvolleyball-Ass Martin Ermacora und sein Partner Moritz Pristauz beim Pro-Tour-Challenger-Turnier in Espinho (Portugal) nun so richtig auf. Das Duo zog am Samstagabend nach einem hart erkämpften, aber letztlich verdienten 2:0-Erfolg (19, 16) gegen die Ukrainer Popov/Reznik ins Halbfinale ein und revanchierten sich für die Niederlage im Gruppenspiel.