Doppel-Triumph für Kopp/Veldheer, Neuchrist scheiterte im Halbfinale

Telfs – Sandro Kopp und sein Partner Mick Veldheer haben es geschafft. Das Duo feierte am Samstag im Finale des Doppelbewerbs des ITF-World-Turniers am Telfer Birkenberg einen 6:4, 6:3-Sieg über das tschechische Tennis-Duo Ondrej Horak und Daniel Siniakov und sicherte sich damit den Heim-Triumph. Das Gespann glänzte auch durch Eingespieltheit, schließlich spielte man lange gemeinsam beim TC Telfs.

Maximilian Neuchrist, Österreichs letzter Vertreter im Einzelbewerb, musste im Halbfinale am Samstag indes die Segel streichen. Der 30-jährige Wiener unterlag dem US-Amerikaner Oliver Crawford nach zwei Stunden und 14 Minuten mit 2:6, 6:3, 4:6. Der siegreiche 23-Jährige trifft im heutigen Finale auf den topgesetzten Türken Erg, der sich gegen Valentin Royer (FRA/Aufgabe im dritten Satz) durchsetzen konnte.

Ebenfalls am heutigen Sonntag startet in Innsbruck die Qualifikation des ITF-Future-Turniers in Innsbruck. (TT)