Frachtflugzeug stürzte im Nordosten Griechenlands ab

In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist Samstagabend ein Flugzeug abgestürzt. Das bestätigte die Feuerwehr per Twitter. Laut dem Internetdienst Flightradar24 handelt es sich um ein Antonow-Frachtflugzeug, das vom serbischen Nis auf dem Weg in die jordanische Hauptstadt Amman war. An der Absturzstelle war ein großer Brand zu sehen, über Opfer war zunächst nichts bekannt.