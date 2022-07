Frachtflugzeug stürzte im Nordosten Griechenlands ab

In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist Samstagabend ein Frachtflugzeug mit laut Medienberichten acht Menschen an Bord abgestürzt. Laut einem Feuerwehrmann hatte es Munition geladen, Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen nach dem Absturz, in Aufnahmen war ein großer Brand zu sehen. Zuschauer wurden von den Sicherheitskräften aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Journalisten wurden angehalten, wegen der Gefahr giftiger Dämpfe Masken zu tragen.