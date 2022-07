„Fatigue“ im Kunstraum Dornbirn: Ein nasser Fetzen, der von der Decke hängt

Dornbirn – Habe man es geschafft, eine Künstlerin/einen Künstler in den Kunstraum Dornbirn zu locken, sei die Sache praktisch gelaufen. Wolle dann doch jede/jeder, die bzw. der einmal in dieser riesigen Montagehalle einer ehemaligen Maschinenfabrik gestanden ist, hier ausstellen und zwar egal, wie klein das Budget ist, sagt Thomas Häusle, der Leiter des Kunstvereins, der hier seit 2003 jährlich drei bis vier Positionen aktueller Kunst präsentiert.

Was auf einen ersten Blick wie ein achtlos hingeworfenes Papierschnipsel daherkommt, ist allerdings zehn Meter lang und 600 Kilogramm schwer, herausgeschnitten aus einem Abwasserrohr mit dem Durchmesser von 1,8 Metern. Daneben hängt die 1,3 Tonnen schwere „Facade“ wie ein nasser Fetzen von der Hallendecke. Fast vergessen machend, dass es sich dabei um die nun deformierte Nachbildung der Fassadenstruktur eines post-sozialistischen Gebäudes in Warschau handelt, das vor rund zehn Jahren komplett umgestaltet worden ist. Also „verbogen“ wurde wie die Skulptur Sosnowskas, was durchaus als politisches Statement zu verstehen ist.