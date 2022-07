Giftige Dämpfe nach Absturz eines Frachtflugzeugs in Griechenland

Athen – Fenster zu, Aircondition aus, im Haus bleiben – nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs Samstagabend im Nordosten Griechenlands haben sich an der Unglücksstelle beißende Dämpfe verbreitet. Das Bürgerschutzministerium schickte eine Warn-SMS an die Anwohner. Die Antonow An-12 soll zwölf Tonnen "toxisches Gut" an Bord gehabt haben, berichtete der Staatssender ERT. Was genau es war, war vorerst unbekannt. Bei dem Unglück kamen alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben.