Schlagerstar Stefanie Hertel und „More than Words“ mit neuem Album

Stefanie (r.), Lanny und Johanna nennen sich „More than Words“ und überzeugen mit ihrem zweiten Album.

München – Es gibt wohl nur ganz wenige Größen der volkstümlichen Schlagerszene, die sich über mehrere Jahrzehnte an der Spitze halten. Und dazu gehört zweifelsfrei Stefanie Hertel.

Als blutjunges Mädl aus dem Vogtland in Ostdeutschland sang sie „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ und gewann im Jahr 1992 als 13-Jährige den Grand Prix der Volksmusik. Was dann kam, wissen Schlagerfans nur zu gut. Die Beziehung zum damals jugendlichen Superstar-Trompeter Stefan Mross im Jahr 1994 sorgte in der Klatschpresse für Furore, 2001 kam die gemeinsame Tochter Johanna zur Welt und 2006 wurde geheiratet.