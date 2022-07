„Haben uns schwergetan": Dickes Lob von den Bullen für den SV Fügen

Fügen – „Ein großes Kompliment an den Gegner. Wie die sich 90 Minuten dagegengestemmt haben, dafür gebührt richtig Respekt. Wir haben uns schwergetan, die Kisten zu machen. Der Torwart hat einen Sahnetag erwischt. Aber in Summe war es ein verdienter Sieg“, zog Matthias Jaissle den Hut vor dem SV Fügen und dem überragenden Goalie Patrick Schiestl.

Selten, dass es nach einem 3:0 auf beiden Seiten nur strahlende Gesichter gab. „Ich bin mächtig stolz auf meine Jungs. Was die gegen die beste Mannschaft Österreichs abgeliefert haben, war sensationell“, wurde Fügen-Coach Thomas Luchner nicht müde, seinen Burschen nach dem kräftezehrenden Fußballfest im Zeller Parkstadion Rosen zu streuen. Während die Salzburger sich auf Meisterschaft, Champions League und Pokal konzentrieren, starten die Zillertaler nächste Woche in die Regionalliga. „Wenn wir diese Intensität wieder auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen“, so Luchner. (lex)