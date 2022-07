Bombenentschärfung in Bozen: 4383 Personen verließen ihre Wohnungen

Bozen – 4383 Personen, insgesamt 2125 Familien, haben am Sonntag in Bozen ihre Wohnungen verlassen, da eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste. Gefunden wurde die Fliegerbombe auf einer Baustelle im Stadtzentrum am 1. Juli. Eine "rote Zone" im Umkreis von 468 Metern um den Fundort wurde am Sonntagfrüh geräumt. Die Bombenentschärfung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr. Der Beginn der Entschärfungsarbeiten wurde durch einen Sirenenton angekündigt.