Entlastung bei Strom und Gas rückt näher: ÖVP prüft Wifo-Vorschlag

Wien – Unter wachsendem Druck von ÖVP-Landeshauptleuten von Niederösterreich bis in die Steiermark rückt offenbar eine Entlastung der Strom- und Gaskunden näher. Bundeskanzler Karl Nehammer hat Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) mit der Prüfung einer Variante für die Kostenbegrenzung beauftragt – und zwar des Vorschlags des Chefs des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr, auf Deckelung bei der Stromrechnung, berichteten Zeitungen am Samstagabend online.

Am Samstag verlangte auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) eine Kurskorrektur. Er machte sich via Wiener Zeitung – wie der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig – für einen "Dialog" der Bundesregierung mit den Bundesländern und der Energiewirtschaft stark und merkte an, dass es in Krisensituationen "keine Dogmen" geben dürfe.