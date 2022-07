Deutscher Netzagentur-Chef: Anzeichen für Stabilisierung der Gaspreise

Berlin – Der Präsident der deutschen Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält es für möglich, dass die Gaspreise aktuell ein Plateau erreicht haben. "Es hat in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben, obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde", sagte Müller der Bild am Sonntag. "Das könnte bedeuten, dass die Märkte den Ausfall russischer Gas-Lieferungen bereits eingepreist und wir ein Gas-Preis-Plateau erreicht haben."

Es hat in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben, obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde.

Seit Montag, 11. Juli, fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1, die für Deutschland wichtigste Pipeline für Erdgas aus Russland. Auch Österreich erhält einen Teil seiner Gasversorgung auf diesem Weg. Der Gastransport wurde für jährliche Wartungsarbeiten an den Verdichterstationen der Ostsee-Leitung unterbrochen.

Die Arbeiten sollen nach Angaben der Betreibergesellschaft bis 21. Juli dauern. In Westeuropa gibt es aber die Sorge, dass die Pipeline nicht wieder in Betrieb genommen wird. In diesem Fall dürfte Gas im Winter knapp werden, weil Ersatz aus anderen Quellen absehbar nicht im vollen Umfang beschafft werden kann.