Preise für Pellets verdoppelt: AK fordert Transparenz bei Kosten

Während eine Tonne Holzpellets in den vergangenen drei Jahren laut AK-Vergleich zwischen 222 und 228 Euro kostete, liege der Preis aktuell im Durchschnitt bei 469 Euro. Er habe sich also mehr als verdoppelt, rechnete Stangl vor. Derzeit würden nur mehr drei – statt wie früher 40 – Anbieter am Preisvergleich der AK teilnehmen. Darüber hinaus hätten viele Kunden, die in neue Heizungen investiert haben, Probleme überhaupt Pellets zu bekommen, weil viele Firmen nur mehr langjährige Stammkunden beliefern würden, berichtete Stangl über Rückmeldungen, die bei der AK eingehen.