Damit der Urlaub erholsam ist: Die 4 besten Tipps vom Mediziner

Eine Woche zu Ferienbeginn und dann drei Wochen im August. Oder doch lieber zwei Wochen im Juli und zwei im September – Sommerzeit ist Urlaubszeit. Vor allem wer Kinder hat, konsumiert den Großteil seiner freien Tage in den Schulferien. Doch wie plant man den Urlaub am besten, um sich zu erholen? Mit dieser Frage befasst sich Mediziner Wolfgang Schobersberger, der an den Tirol Kliniken sowie der UMIT Hall tätig ist, schon seit einigen Jahren.