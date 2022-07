50,3 Prozent in St. Leonhard sind gegen die "Gletscher-Ehe"

St. Leonhard – Volksbefragung im Pitztal mit überraschendem Ausgang: Eine knappe Mehrheit, nämlich 50,3 Prozent, sagte „Nein“ zum geplanten Skigebietszusammenschluss mit dem Ötztal. Das ist das Ergebnis einer Volksbefragung, die am heutigen Sonntag stattgefunden hat.

Von den 1188 Wahlberechtigten haben sich 59 Prozent an der Befragung beteiligt, erklärt der St. Leonharder Bürgermeister Elmar Haid. Haid erklärt dazu, dass das Ergebnis so knapp sei, dass man nicht von einer „Mehrheit“ reden könne. „Wir haben einen gültigen Gemeinderatsbeschluss für das Projekt.“ In etwa zwei Wochen soll im Gemeinderat besprochen werden, wie es nun weitergeht.