Knappe Mehrheit gegen Gletscher-Ehe, Pitztaler Bergbahn verkündet Aus

St. Leonhard – Die Volksbefragung am Sonntag in St. Leonhard im Pitztal hatte bereits einen überraschenden Ausgang. Denn mit 50,3 Prozent sagte eine knappe Mehrheit „Nein“ zum geplanten Skigebietszusammenschluss mit dem Ötztal.

Wenig später platzte dann die nächste politische Bombe. In einer knappen Aussendung erklärte die Pitztaler Gletscherbahn, dass sie das Projekt nicht mehr weiterverfolgen werde:

Nun liegt es an der Gemeinde St. Leonhard, daraus die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen. Für uns steht aber fest, dass wir das seit 2016 geplante und mittlerweile stillgelegte Projekt Zusammenschluss Pitztal-Ötztal nicht mehr weiterverfolgen werden."

Diese wurde uns seitens der Gemeinde immer wieder signalisiert und durch mehrere, einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat eindeutig bestätigt. Das Ergebnis der Volksbefragung in St. Leonhard im Pitztal zum geplanten Zusammenschluss zeigt nun ein anderes Bild und wird von uns selbstverständlich zur Kenntnis genommen.

"Die Zustimmung der Standortgemeinde war für uns von Anfang an die Grundvoraussetzung dafür, einen Zusammenschluss mit dem Ötztaler Gletscher bzw. mit dem Skigebiet Sölden anzudenken und zu planen.

Von den 1188 Wahlberechtigten haben sich 59 Prozent an der Befragung beteiligt, erklärt der St. Leonharder Bürgermeister Elmar Haid. Haid erklärt dazu, dass das Ergebnis so knapp sei, dass man nicht von einer „Mehrheit“ reden könne. „Wir haben einen gültigen Gemeinderatsbeschluss für das Projekt.“ In etwa zwei Wochen soll im Gemeinderat besprochen werden, wie es nun weitergeht.