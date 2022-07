Umfassende Flugpersonal-Streiks in Italien: Hunderte Flüge abgesagt

Bei Ryanair und Co. ging am Sonntag auf italienischen Flughäfen lange Zeit nichts mehr. (Archivbild)

"Nach den Arbeitsausständen am 8. und 25. Juni hat Ryanair noch keinen Dialog mit den Gewerkschaften über die Probleme aufgenommen, unter denen die Besatzung seit Monaten leidet", kritisierten die Arbeitnehmerorganisationen. Sie beklagten unter anderem die schlechten Arbeitsbedingungen des Flugpersonals an Bord von Langstreckenflügen. Die Verbraucherverbände Codacons, Unc und Assoutenti drohen, Beschwerden und Klagen zum Schutz der Flugpassagiere einzureichen.

Hoffnung auf eine Einigung gibt es hingegen laut Reuters bei der skandinavischen Fluglinine SAS. Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft setzen am 14. Streiktag Pilotengewerkschaften und Airline ihre Gespräche fort. "Wir haben heute Nacht verhandelt und machen weiter", sagte der Vertreter der norwegischen Pilotengewerkschaft Roger Klokset am Sonntag in einer Gesprächspause. Die Parteien hätten sich womöglich angenähert. "Aber ich weiß noch nicht, ob es eine Einigung geben wird", fügte er hinzu.

Die meisten SAS-Piloten in Schweden, Dänemark und Norwegen hatten am 4. Juli die Arbeit niedergelegt, nachdem Gespräche über Bedingungen rund um den Rettungsplan der skandinavischen Fluglinie gescheitert waren. Die Konfliktparteien kehrten dann am Mittwoch in Stockholm an den Verhandlungstisch zurück.