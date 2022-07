Todesfall an der Ahornbahn: 52-Jähriger wurde von Gondel gestreift

Mayrhofen – Nach dem Todesfall an der Ahornbahn in Mayrhofen am Sonntag lagen am Montag erste Hinweise auf die Todesursache vor. Ein 52-jähriger Mitarbeiter hatte während des Betriebes der Bahn gegen 16 Uhr eine routinemäßige Wartung auf Stütze 1 durchgeführt. Der Mann war entsprechend gesichert.