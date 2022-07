Bewegendes Drama vor prächtiger Kulisse in Zell am Ziller

Zell a. Z. – 15 Jahre ist es her, dass das Regionalmuseum in Zell als Theaterkulisse diente. Jetzt ist es wieder so weit. Seit seiner Uraufführung am 9. Juli wird hier immer montags und dienstags um 20.15 Uhr das Stück „Das Gesetz“ gezeigt. Das Drama rund um die Zillertaler Auswanderer stammt aus der Feder von Hildegard Lehner, die auch Regie führt.