Lechtaler starten in die Energiewende: Energiegenossenschaft gegründet

Das Prinzip ist denkbar einfach. Jedes Mitglied, das regional Strom über eine Photovoltaik-Anlage oder ein Kleinkraftwerk produziert, kann seinen Überschuss einspeisen, die anderen Genossenschaftsmitglieder diesen zu stabilen Preisen beziehen. Beitreten können alle – ob Privatpersonen, Unternehmen oder Gemeinden. „Wir müssen schon darauf schauen, dass sich Produktion und Verbrauch die Waage halten. Was im Tal produziert wird, soll auch im Tal bleiben“, merkt Larcher an und fügt hinzu: „Wichtig wären Kleinkraftwerke, da diese auch in der Nacht, bei Schlechtwetter und im Winter eine sichere Energiegewinnung garantieren.“ Derzeit werden erste Erfahrungen rund um den Betrieb der EEG in Bach gesammelt. Gabric: „Es läuft. Ab Oktober wird es möglich sein, dass weitere Mitglieder, auch reine Verbraucher, beitreten können. Einzige Voraussetzung: Ein Smart Meter muss installiert sein.“