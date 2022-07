Buchungsplattform Booking Südtirol: Erfolgreicher Kampf gegen Riesen

Bozen – 30 Mitarbeiter arbeiten in der zuständigen Abteilung des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) in Bozen. Programmier-, IT-Profis, Datenexperten – sie alle tüfteln seit mehr als 20 Jahren an einer eigenen Plattform für touristische Buchungen. Denn im Jahr 2010 beschloss der HGV, „selbst etwas zu schaffen, bevor eine Abhängigkeit von den Großen entsteht“, schildert Vize-Präsident Klaus Berger. Herausgekommen sind das Portal Booking Südtirol und ein Buchungssystem, das der HGV seinen Mitgliederbetrieben – Hotels und Co. – zur Verfügung stellt. Das so genannte „Widget“ kann vom HGV gekauft und auf der Webseite des Betriebs eingepflanzt werden – potenzielle Gäste darüber ihre Zimmer buchen. Provision verlangt der HGV dafür nicht – man wolle „den klaren Vorteil für die Mitglieder“, sagt Berger. Wird allerdings über Booking Südtirol gebucht, wird diese schon fällig, „mit 9 Prozent allerdings mit weniger als bei der Konkurrenz“, sagt Berger. Das führe dazu, dass das Portal stetig wachse – von 800 Betrieben im Jahr 2008 auf heuer 2450. So kann den Großen durchaus ein bisschen die Stirn geboten werden, sagen die Beteiligten. Booking.com etwa habe sich aus Bozen etwas zurückgezogen, so Stefan Hohenegger, der für die Datenpflege hinter den Angeboten zuständig ist – „der Markt ist gesättigt“, vermutet er.