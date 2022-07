Sri Lankas geschäftsführender Präsident verkündet Ausnahmezustand

Colombo – Sri Lankas geschäftsführender Präsident Ranil Wickremesinghe hat einen Ausnahmezustand in seinem Land erklärt. Dies sei "im Interesse der öffentlichen Sicherheit", hieß es in einer Mitteilung von Wickremesinghe am Montag. Zudem diene die Maßnahme dem Schutz der öffentlichen Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgung und der Dienstleistungen, die für das gesellschaftliche Leben unverzichtbar seien.