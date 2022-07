Nach Bergunglück in Norditalien: Neue Gletscherspalte an Marmolata

Canazei – Nach dem tödlichen Gletscherunglück an der Marmolata in Norditalien hat sich an dem höchsten Berg der Dolomiten ein erneuter Abbruch angedroht. Ein Hüttenwirt schlug Alarm, nachdem er ein lautes Grollen hörte, wie die Autonome Provinz Trient mitteilte. Die Behörden kontrollierten das Gebiet aus der Luft. Auf einem am Sonntag veröffentlichten Video war eine ungefähr 200 Meter lange und zwischen 25 und 35 Meter breite Spalte zu sehen.