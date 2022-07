Versuchter Raubüberfall in Kufstein: Zwei Jugendliche festgenommen

Kufstein – Wenige Tage nach einem versuchten Raubüberfall in Kufstein haben die Ermittlungen der Polizei zum Erfolg geführt: Am Sonntag wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Rückblick: Am vergangenen Mittwoch hatten zwei maskierte Täter ein Juweliergeschäft in der Kufsteiner Innenstadt betreten, die Angestellte mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert. Als die Angestellte der Forderung nicht nachkam, flüchteten die beiden. Eine groß angelegte Fahndung war die Folge, diese blieb zunächst jedoch erfolglos.

Am Montag berichtete die Polizei schließlich von einem Ermittlungserfolg: Beamte der Polizeiinspektion Kufstein und eine Streife der SIG (Schnellen-Interventions-Gruppe) nahmen am Sonntag einen 16-jährigen Österreicher und einen 18-jährigen Afghanen fest, die der Tat beschuldigt werden. Die beiden Verdächtigen wurden von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, teilte die Polizei mit. Es wurde Antrag auf U-Haft gestellt. Der Jüngere ist laut Polizei geständig, während sich der 18-Jährige nicht zum Tatvorwurf äußern wollte. (TT.com)