Neue Schmetterlingsart nach Altlandeshauptmann Herwig van Staa benannt

Innsbruck – Tirols Altlandeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) hat anlässlich seines heuer am 10. Juni über die Bühne gegangenen 80. Geburtstages eine besondere Überraschung bekommen: Der Innsbrucker Alpenzoo, dessen Präsident Van Staa ist, benannte eine bis dato noch unbenannte Schmetterlingsart nach ihm. Diese trägt ab sofort den "wissenschaftlichen korrekten" Namen "Caryocolum herwigvanstaai".

Dies bedeute, dass ab jetzt alle Wissenschafter, die über den Schmetterling etwas schreiben möchten, diesen Namen benutzen, erklärten die Alpenzoo-Verantwortlichen in einer Aussendung am Montag. Der Altlandeshauptmann, der Tirol von 2002 bis 2008 regierte, zeigte sich jedenfalls erfreut: "Ich habe schon viele Ehrungen in meinem Leben bekommen, aber das ist wirklich etwas Besonderes".