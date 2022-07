Gut zu wissen: Wann Hitze gefährlich wird ‒ und wie man vorbeugen kann

Trinken ist an Hitzetagen das Um und Auf, da der Körper durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verliert. Wichtig ist, nicht erst dann zu trinken, wenn sich ein Durstgefühl einstellt oder der Mund bereits ausgetrocknet ist.

Nutzen Sie die gesamte Vielfalt von tt.com plus

Bei starkem Schwitzen kann der Körper auch erhebliche Mengen an Mineralstoffen verlieren. Dieser Verlust kann durch den Konsum von mineralstoffhaltigen Getränken ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von etwas Salz zu Getränken, die nur geringe Mengen an Mineralstoffen aufweisen.

Schweinshaxen, Bratwurst und Schnitzel, dazu Knödel oder Pommes: An Tagen mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius ist vom Verzehr solcher Gerichte abzuraten. Deftiges Essen erschwert die Verdauung, der menschliche Organismus wird unnötig zusätzlich belastet. Es bieten sich leichte, wasserreiche Speisen an, wie beispielsweise Obst, Gemüse in allen Variationen oder Fisch.