Hitzewelle erfasst heute auch Tirol, bis zu 40 Grad in Deutschland erwartet

Ein Mann sucht Abkühlung bei einem Brunnen in Wien. © FLORIAN WIESER

Innsbruck – Die Hitzewelle, die in Südeuropa seit Tagen für Rekordwerte, Dürre und Brände sorgt, hat auch Österreich erreicht. Bis zur Wochenmitte sind etwa bis zu 37 Grad Celsius in Ostösterreich angesagt. Der Hochsommer in Tirol „dreht jetzt richtig auf", meint Werner Troger von den Meteo Experts. Und er ist gekommen, um zu bleiben: „Das wird eine längere Geschichte." So funken ab der zweiten Wochenhälfte zwar immer wieder Gewitter dazwischen, die Höchstwerte bleiben aber über der 30-Grad-Marke.

Entgeltliche Einschaltung

Zu verdanken haben wir die hochsommerliche Hitze Hoch Jürgen, erklärt Troger. Weil sich der Wind Anfang Woche in Richtung Süden gedreht hat, „dehnt sich die spanisch-französische Hitzeblase zu uns aus – wenn auch in abgeschwächter Form". Temperaturen jenseits der 40 Grad sind also bei uns nicht zu erwarten, doch immerhin auf bis zu 35 Grad könnte am Dienstag das Thermometer auch hierzulande in Tirol klettern. Etwa in Innsbruck und Landeck. „Die Sonne scheint den ganzen Tag ungestört", prognostiziert Troger.

Die Höchstwerte in Tirol (Stand 13.05 Uhr)